Degrado e rifiuti dietro il mercato 

Una distesa di piatti di plastica abbandonata nel piazzale dove le erbacce hanno ormai raggiunto altezza d’uomo. Non c’è fine allo stato di degrado del vecchio mercato civico di via Mazzini, chiuso ormai da otto anni in attesa dei lavori di riqualificazione. Nell’area che si affaccia su via Mariano IV fino a qualche tempo fa era ospitata una colonia felina che successivamente (quando per ragioni di sicurezza l’area è stata interdetta) è stata trasferita nel terreno adiacente. In tanti, però, hanno continuato a portare avanzi di cibo ai gatti, spingendo oltre la recinzione le ciotole che, giorno dopo giorno, si sono accumulate e sospinte dal vento hanno tappezzato l’intera area. Un angolo di sporcizia in pieno centro cittadino, nascosto (ma nemmeno troppo) tra le mura di una struttura pubblica in attesa di riscatto. ( m.g. )

