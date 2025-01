«Degrado e rifiuti davanti alla scuola» 

Degrado e sporcizia nelle aree esterne alla scuola elementare di via Manno. L’argomento è al centro della protesta dei genitori dei bambini che la frequentano. «Anche oggi come del resto accade da diverso tempo, al suono della campanella, all’esterno della scuola elementare di via Manno, lo scenario è sempre lo stesso - dice Luca Cabras - le aree pubbliche attorno alla scuola, compresi marciapiedi e aree verdi, sono in completo abbandono in preda alle erbacce e agli escrementi di cani e gatti. Le aree di ingresso alla scuola, in particolare la rampa laterale dalla quale accedono alcune delle classi è quotidianamente invasa da deiezioni di cani e gatti, cocci di vetro, erbacce e resti di foglie mai rimosse».

La lettera

Una lettera contenente le lamentele dei genitori sta facendo il giro per la raccolta di firme. «La situazione è alquanto preoccupante e chiediamo al Comune un immediato intervento - ha aggiunto Luca Cabras - atto a ripristinare il decoro e la decenza che una scuola e le aree circostanti dovrebbero avere». La replica del sindaco formula alcune precisazioni, pur confermando in parte il problema. «Non è sporco, c’è qualche foglia secca, residui di albero dovuto al vento - dice il sindaco Ignazio Locci - tuttavia, adesso verificherò chi deve spazzare, se noi del comune o il personale della scuola. Mi accerto se è nostra competenza oppure no. Mi è stato confermato che la deiezione canina all’ingresso viene ritirata tutti i giorni perché c’è una persona che porta il suo cane a fare i bisogni proprio li. per ultimo, ricordo che è vietato fumare all’interno delle pertinenze scolastiche ma anche nelle immediate vicinanze per rispettare i bimbi. Si invitano le persone che aspettano i bimbi a non fumare. Naturalmente apporremo la segnaletica».

Sporcizia

Anche nell’ingresso posteriore però i segni di trascuratezza sono evidenti. Il vicolo che conduce all’istituto scolastico abbonda di rifiuti. Fra questi anche un pannello relativo a lavori effettuati, dimenticato da anni a bordo strada consumato dal tempo e dalle intemperie.

