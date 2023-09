«Degrado e pericoli sulla via della pineta» 

Troppi rischi lungo la strada che conduce alla pineta di Arbus: la minoranza tira in ballo assessore e sindaco per avere risposte. «La situazione del manto stradale è a dir poco critica, in pessime condizioni, aggravata dall’incuria e dal completo abbandono in cui si trova da tempo. Tutto il compendio, vero polmone verde della nostra cittadina, non può essere fruito con la dovuta sicurezza e la salubrità che dovrebbe caratterizzarlo e che invece l’attuale situazione mette a repentaglio la pubblica incolumità», inizia così l’interrogazione protocollata qualche giorno fa e firmata dai consiglieri di minoranza Agostino Pilia, Michele Schirru, Annita Tatti, Veronica Aru e Gianni Lussu. Il documento rivolto all’assessore all’Ambiente Simone Murtas e al sindaco Paolo Salis evidenzia poi come la strada sia «piena di buche e crepe, condizione che ostacola la normale e sicura viabilità. Le numerose insidie potrebbero cagionare non solo danneggiamenti agli autoveicoli in transito, ma anche incidenti ai pedoni» con la possibilità che «in caso di sinistro, oltre a danni alle cose ed alle persone, il Comune potrebbe essere chiamato a rispondere di eventuali risarcimenti». Da qui la richiesta «sui motivi del degrado, le iniziative che si intende intraprendere per migliorare la viabilità e tutelare il Comune da eventuali richieste di rimborso». ( s. r. )

