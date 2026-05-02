Degrado e insicurezza in piazza del Carmine: quattro allontanamenti 

Urla, schiamazzi e l’abuso di alcol che rischia di trasformare ogni discussione in una rissa dal finale imprevedibile. Ancora una volta piazza del Carmine è teatro di degrado e una scarsa, se non inesistente, percezione di sicurezza per chi passa in determinate da queste parti. E alle forze dell’ordine non resta che identificare gli sbandati presenti e, se non vengono ravvisati reati per poter procedere all’arresto, allontanarli dalla piazza che rientra nella “zona rossa”. Così anche la notte prima di Sant’Efisio, i carabinieri della compagnia di Cagliari hanno svolto un servizio nato dalle segnalazioni di abitanti di Stampace preoccupati per la presenza di numerose persone ubriache presenti nella piazza.

Anche una denuncia

Sono così intervenuti i militari della stazione di Villanova e del nucleo radiomobile, che hanno effettuato una serie di identificazioni in un contesto complicato. Per fortuna non ci sono state aggressioni o feriti: chi era passato in piazza del Carmine, lanciano poi l’allarme, non ha subito alcuna violenza. Ma c’è chi è stato importunato e anche chi ha temuto per la propria sicurezza. Tra le persone identificate, diverse avevano abusato con l’alcol. Una volta esaminati i documenti e svolto gli approfondimenti con la banca dati dell’Arma, per quattro cittadini sardi è scattato il provvedimento di allontanamento dall’area come previsto dal rafforzamento, con ordinanza prefettizia, delle misure di prevenzione e controllo nelle aree del centro. E c’è stata anche una denuncia.

Anche due donne

Alla fine una trentaseienne residente in Gallura, un sessantunenne cagliaritano senza fissa dimora e un quarantenne di Sestu sono stati allontanati dalla piazza, così come una quarantaquattrenne di Decimomannu, che è stata anche denunciata: aveva a suo carico un foglio di via dal comune di Cagliari e, vista la sua presenza lì, non lo aveva rispettato. I servizi di controllo sono proseguiti poi durante la giornata del Primo Maggio, ma anche ieri e verranno riproposti anche oggi. Soprattutto il weekend, e nelle ore notturne, con una massiccia presenza di persone tra piazza del Carmine, piazza Matteotti, piazza Yenne, Largo e Marina, il rischio che possa accadere qualcosa di difficilmente controllabile è maggiore. (m. v.)

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