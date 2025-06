Degrado e incuria, operai al lavoro nelle strade rurali  

Non si fermano i lavori nella rete delle strade rurali. Nel territorio comunale ci sono circa 600 chilometri di sterrati. Sono stati state effettuati numerosi interventi, ma non mancano le segnalazioni per i tanti casi di degrado e incuria. «Con le risorse disponibili e programmabili – dice il sindaco Stefano Altea – abbiamo proceduto ad affidare il servizio di manutenzione urgente per la viabilità rurale per un importo complessivo di 11mila euro. L’intervento programmato sulla base delle criticità note ed emergenti anche a seguito dell’alluvione del 27 ottobre ha interessato la strada comunale di Pitzuloia dall’incrocio con la strada Tuppa Cerbu alla statale 197 (azienda Murgia), con livellamento del manto, colmatura buche e ripristino percorribilità. Nella strada comunale Figu Nieddaci sono stati interventi parziali di livellamento, colmatura buche e riapertura cunette». Nella strada comunale La Madonnina ci sono stati con interventi parziali per eliminare le buche, «Abbiamo fatto – aggiunge il primo cittadino - anche interventi sulle strade de S’Arrideli, Gibaregus e Nuraci dove sono presente tantissime abitazioni. Inoltre con l'accertamento dei 120mila euro della Regione sui danni da alluvione, saranno fatti molti altri interventi». (g. pit.)

