Degrado e incuria, monumenti chiusi 

Del giallo dorato che caratterizzava le scritte in caratteri gotici attraverso le quali l’amministrazione comunale aveva deciso si segnalare il tracciato delle antiche mura, riproducendo l’iscrizione commemorativa della costruzione della torre fatta edificare dal giudice Mariano II° è rimasto solo un ricordo sbiadito.

Scritte sbiadite

Il progetto di valorizzazione, fortemente voluto nel 2017 dal sindaco Massimiliano Sanna (all’epoca assessore alla Cultura nella Giunta Lutzu), era stato realizzato due anni più tardi dalla Fondazione Sartiglia ad un costo di 29mila euro.

I pannelli informativi sistemati in piazza Roma, via Mazzini, piazza Manno e all’incrocio tra via Cagliari e via Sant’Antonio svolgono ancora il proprio compito: inquadrando con lo smartphone il Qr code i visitatori possono accedere ai contenuti grafici e testuali in italiano e in inglese con collegamenti alla piattaforma digitale di Museo Oristano. La segnaletica orizzontale, invece, aveva il compito di riprodurre nello spazio urbano l’andamento delle antiche mura. Peccato che dopo pochi mesi le scritte fossero già illeggibili.

«Entro la prossima primavera - assicura l’assessore alla Cultura, Luca Faedda - sarà rivoluzionata integralmente la cartellonista standard, a breve partirà un censimento dei pannelli esistenti. Per quanto riguarda le scritte, potrebbero essere ripristinate». Il tempo e l’incuria sono nemici comuni del patrimonio urbanistico medioevale cittadino.

Erbacce a Portixedda

Basta dare uno sguardo alla Torre di Portixedda per avere conferma: dopo l’intervento della scorsa primavera le erbacce hanno nuovamente ricoperto le pareti esterne e non solo visto che la finestrella ad arco del piano inferiore lascia intravedere folti cespugli anche all’interno. Ma il verde è il male minore.

«Esiste un problema di infiltrazioni al piano superiore - spiega Faedda - questo ci impedisce di utilizzare la torre nel periodo invernale per la realizzazione di mostre espositive». Da sottolineare che nel 2017 il Comune era già intervenuto per impermeabilizzare la copertura.

Mura dimenticate

Ancora tutto da scrivere il futuro del tratto di mura recentemente acquistato da un privato tra via Cagliari e via Sant’Antonio. «Un progetto concreto ancora non c’è - ammette l’esponente dell’esecutivo - l’ipotesi è di realizzare un giardino, in continuità con quello esistente di fronte all’Hospitalis».

Torre costiera chiusa

Lasciando il centro urbano e guardando alla borgata marina, il Comune rimodula le ambizioni sulla torre costiera. È ormai definitivamente tramontato il progetto attraverso il quale nel 2016 la Giunta Tendas puntava a valorizzare l’edificio anche attraverso la realizzazione di un punto ristoro con vista mare. «È impossibile, l’accessibilità è limitata - spiega Faedda - Il nostro obiettivo è stipulare un accordo con la Fondazione Oristano per garantire l’apertura tutto l’anno».

Nelle scorse settimane l’edificio (gestito dal Comune ma di proprietà della Conservatoria delle coste) ha ospitato la prima edizione del progetto culturale “2ArcheoeventiaOristano”, due appuntamenti dedicati alla cultura e all’archeologia subacquea. «Tra Natale e Capodanno - conclude l’assessore - è prevista una terza iniziativa».

