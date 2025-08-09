Degrado e disagi nell’ex mattatoio, critica la minoranza 

Due anni fa un grosso incendio aveva ridotto in cenere l’ex mattatoio comunale di via Rockefeller, allora rifugio di alcune famiglie della comunità Rom. Era il 28 settembre 2023: le fiamme devastarono l’edificio, lasciando dietro solo un cumulo di macerie. Poi, il sequestro dell’area e il tempo che, anziché guarire le ferite, ha lasciato strutture pericolanti e materiali potenzialmente dannosi per l’ambiente. Oggi, a quasi due anni di distanza, lo scenario è immutato. L’Amministrazione comunale ha bonificato il marciapiede esterno dichiarando di non poter intervenire all’interno finché il vincolo giudiziario non sarà revocato. Nel frattempo, l’area resta sospesa tra degrado e incertezza.I consiglieri del centrosinistra, prima firmataria Maria Speranza Perra, hanno presentato un’interpellanza chiedendo se il Comune disponga «formalmente di informazioni aggiornate sul sequestro giudiziario e se sia stato predisposto un piano tecnico ed economico di bonifica e recupero ambientale». E ancora e se siano stati avviati tavoli con Asl, Prefettura e Regione. «Il Comune, proprietario dell’area, è tenuto ad attivarsi per tutelare l’interesse pubblico» scrive l’opposizione sollecitando azioni per mettere in sicurezza il sito, prevenirne l’ulteriore degrado e definirne una destinazione futura. ( m.g. )

