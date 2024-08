Degrado e disagi nella case Area: «C’è il rischio di crolli» 

Una situazione di grande disagio che va avanti da anni. Così da troppo tempo vivono nel degrado più assoluto i residenti dei 24 appartamenti di proprietà di Area (Ex Iacp) che si trovano in via Pascoli 16.

Non si contano i crolli dei cornicioni che rischiano di cadere sulla testa degli inquilini e gli interventi dei vigili del fuoco che più volte hanno dovuto mettere in sicurezza le aree pericolanti.

Ora come se non bastasse si sono aggiunte le infiltrazioni nelle case e a oggi a nulla sembrano essere servite le vibranti proteste dei residenti, le lettere di richiesta di intervento mandate al Comune e all’ente proprietario Area, che negli ultimi anni ha fatto pochissimi interventi di manutenzione per questi edifici costruiti più di 40 anni.

Il pericolo è notevole come rimarca Sandra Cruccu, una delle tanti residenti, che ha segnalato più volte lo stato di degrado: «I tecnici di Area sono venuti diverse volte ma mi sembra che sia stato sottovalutato lo stato di abbandono degli appartamenti. Io stessa all’inizio del 2019 ho chiamato i vigili del fuoco perché il balcone superiore cadeva a pezzi sulla mia casa».

Non mancano altre criticità come sottolinea il pensionato Pasquale Marongiu: «Ci sono perdite d'acqua, umidità in abbondanza a causa di infiltrazioni d'acqua piovana, pilastri portanti che si staranno sfaldando. I cittadini che vivono in quelle case popolari di via Pascoli hanno segnalato più volte ad Area con telefonate e Pec questi disastri strutturali e non hanno avuto alcuna risposta». (g. pit.)

