Degrado e cumuli di rifiuti nell’ex stazione 

Rifiuti di ogni tipo: bottiglie di vetro, lattine di birra, barattoli e secchi di vernici di dimensioni varie. Questo lo stato dei locali della vecchia stazione di San Gavino dove regna il degrado assoluto. Sono passati ormai quasi 17 anni dallo spostamento della ferrovia e ad oggi non mancano le promesse di rilancio e gli investimenti che hanno portato alla ristrutturazione di una parte dei locali che diventeranno la sede dell’Unione dei Comuni “Terre del Campidano”.

Per il consigliere del gruppo misto Stefano Altea gli investimenti fatti dal Comune per un bene che è solo in comodato d’uso gratuito non hanno portato a risultati concreti: «I fatti stanno dimostrando che la scelta di spendere quasi 800.000 euro sullo stabile della vecchia stazione si è rivelato un clamoroso errore. È necessario rivedere i rapporti con la proprietà (Rfi) per poter accedere a finanziamenti esterni per la valorizzazione di quell’area del paese. Chiunque si affacci sugli stabili della vecchia stazione può verificare lo stato di abbandono e degrado che rappresenta un paradosso rispetto ai tanti soldi dei sangavinesi che avrebbero potuto trovare migliore utilizzo».

