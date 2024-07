Degrado e abbandono sul lungomare 

Sant’Elia, cronache dalla terra desolata. A un passo dal grande e bellissimo prato verde del Parco degli Anelli, comincia il lungomare della vergogna.

È qui che Cagliari, fino al all’ingresso della “diga”, la spiaggia ricavata tra il parco Nervi e il parcheggio Cuore, in linea d’area con l’ingresso del ponte ciclopedonale, alterna cartoline di bellezza straordinaria ad altre che somigliano a Beirut. Chioschi comunali vandalizzati e diventati ruderi, discariche con qualunque genere di rifiuti ovunque lungo la passeggiata, illuminazione quasi assente (ai pali della luce restano appesi drammaticamente solo i vecchi fili elettrici). Bello il mare di Sant'Elia, ma non può dirsi altrettanto del suo lungomare: sporco, degradato e abbandonato, lamentano i cittadini. Le strutture sono abbandonate anche perché il Comune non è riuscito a completare la gara d'appalto per la gestione. Gara bloccata anche per il porticciolo del borgo. E a completare lo “sfregio” c’è la passeggiata sbarrata oltre il porticciolo, da più di cinque anni: l’opera, voluta e inaugurata dall’amministrazione Zedda-bis, fa sarebbe dovuta essere completata. E invece nulla. «Toccherà di nuovo a Massimo Zedda rilanciare il lungomare, completando i lavori», dice, quasi con un auspicio, Alfredo Mattu, mentre passeggia.

Lo scenario

Lungo i quasi due chilometri dal Lazzaretto al Parcheggio cuore si salva solo la voglia dei cagliaritani di vivere il litorale per passeggiare, correre o ammirare il mare. Ma l’incuria sta attanagliando il lungomare. I chioschi, per esempio, erano bellissimi, ricoperti di marmo travertino, con un loggiato e i bagni. Non c’è più niente. La parete trasformata in una gigantesca lavagna imbrattata scritte e disegni. All’interno, un immondezzaio. Anche la costruzione del porticciolo è ferma e per concludere i lavori mancano ancora i servizi, le banchine e il dragaggio, un’operazione fondamentale per arginare le secche causate dalle correnti marine. Lo stop è nato da una diatriba burocratica.

Sporcizia

Tutta l’area attorno al lungomare è molto sporca, a dire il vero più per l’inciviltà che per una vera e propria carenza di manutenzione. Basta percorrere poco più di 50 metri, dopo il porticciolo, per trovare l’ennesima discarica: ma tra il Lazzaretto e il Parcheggio Cuore ce ne sono più di una decina, ognuna con un suo tratto distintivo (c’è quella con gli scarti di materiali edili, l’altra che ospita vecchi elettrodomestici, quella in cui sopo presenti i resti di un piccolo peschereccio che è stato dato alle fiamme). E se di giorno lo scenario è desolante, la sera, al buio, è pure pericoloso. Perché l’illuminazione pubblica non funziona e neppure all’interno del bellissimo (e curatissimo) parco degli Anelli funziona granché. I lampioni sono sistemati ad altezza d’uomo sono stati smontati (o vandalizzati) perché qualcuno ha pensato di portarsi a casa le lampade che il Comune aveva montato. Detto da tutti, ridetto sino alla nausea, anno dopo anno. Il Lungomare di Sant’Elia aspetta un vero intervento di rilancio.

