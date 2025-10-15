VaiOnline
San Michele.
16 ottobre 2025 alle 00:13

Degrado e abbandono nell’ex scuola Alagon E i lavori non decollano 

Sono riprese le incursioni nell’edificio: «Gravi problemi di sicurezza nel rione» 

Cresce l’allarme in via Abruzzi per l’intensificarsi delle intrusioni abusive nell’ex scuola Alagon e nei caseggiati attigui, già sede degli istituti Galilei e Verbum, chiusi e abbandonati da anni. I residenti chiedono a gran voce l’intervento urgente delle istituzioni e la messa in sicurezza di tutta l’area. Il tema è destinato anche a tornare (per l’ennesima volta) all’ordine del giorno del Consiglio comunale su iniziativa dell’esponente del Gruppo misto, Roberto Mura. «Sto predisponendo una nuova interrogazione sulla situazione di grave degrado e insicurezza che caratterizza l’ex edificio scolastico di via Abruzzi, occupato da persone senza fissa dimora e soggetti segnalati per attività illecite», riferisce. «Questo perché numerosi residenti e commercianti hanno denunciato la presenza costante di bivacchi, consumo e spaccio di sostanze stupefacenti, furti nelle abitazioni, nei negozi e atti vandalici riconducibili verosimilmente a persone che frequentano o dimorano nell’edificio in questione».

«I residenti, esasperati, hanno avviato una raccolta di firme per chiedere l’intervento delle istituzioni» sottolinea Mura. La situazione, insomma, oltre a determinare seri problemi di ordine pubblico e sicurezza, «costituisce anche una condizione di degrado urbano e un rischio sanitario, in particolare per le famiglie e i minori che vivono nella zona». Considerato che l’ex Alagon rientra nelle competenze dell’amministrazione comunale, «spetta al Comune, in coordinamento con Prefettura, Questura e servizi sociali, garantire la tutela della sicurezza urbana e la riqualificazione degli spazi». L’inerzia o i ritardi negli interventi, «rischiano solo di aggravare la percezione di abbandono da parte dei cittadini e di favorire il radicamento di fenomeni di microcriminalità».

Il futuro dei tre edifici è tracciato. «Saranno riqualificati e ospiteranno un centro diurno per anziani, attività rivolte a famiglie con minori, una “palestra del benessere” e un presidio di pubblica sicurezza», ha più volte annunciato l’assessora Anna Puddu (Salute e benessere delle cittadine e dei cittadini). Ma i lavori non sono ancora partiti e nel frattempo la situazione resta più che mai critica. «L’auspicio», conclude Mura, «è che siano attivati subito tavoli di coordinamento con Prefettura, Questura e servizi sociali per ripristinare condizioni di legalità, pianificando un nuovo eventuale sgombero dell’edificio e anche ovviamente l’assistenza alle persone che vi risiedono abusivamente».

