«Degrado e abbandono nel parco di Santa Lucia» 

Strada d’accesso dissestata, erba alta, parcheggi inutilizzabili e servizi insufficienti: è la situazione descritta dal gruppo di opposizione “Monastir è adesso” sul parco di Santa Lucia nei giorni di Pasqua. «Doveva essere un luogo di incontro, relax e bellezza — commentano i consiglieri Alessio Marotto e Luigi Perra — oggi invece è diventato il simbolo più evidente del degrado e abbandono amministrativo. Quella che si è consumata è stata una situazione indegna, il parco è stato completamente abbandonato a sé stesso».

Nel mirino anche i servizi e alcune aree che sarebbero impraticabili: pochi cassonetti per rifiuti, solo due bagni aperti e il cantiere della chiesetta privo di sorveglianza. «La maggioranza dovrebbe spiegare come sia possibile arrivare a un simile livello di incuria. Qui si parla di un fallimento totale nella gestione del territorio, nella cura degli spazi pubblici e nel rispetto dei cittadini» proseguono Marotto e Perra.

L’assessora all’Ambiente Maria Franca Murgia interviene spiegando che alcune delle criticità segnalate rientrano in una precisa scelta di gestione del verde: «Invece di prati perfettamente rasati e uniformi, scegliamo le fasce inerbite . Queste zone sono il "ristorante" preferito di api, farfalle e insetti predatori che tengono lontani i parassiti in modo naturale. Più fiori selvatici significa più biodiversità. E più biodiversità significa piante più sane e un suolo più fertile, capace di resistere meglio ai cambiamenti climatici». (y. m.)

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