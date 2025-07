Degrado e abbandono, la protesta dei residenti di via Ploaghe 

Una carcassa d’auto incendiata, abbandonata da giorni in via Ploaghe, a ridosso della statale 554, è diventata simbolo del degrado che preoccupa i residenti del quartiere.

La presenza del relitto, insieme a segnali evidenti di incuria e abbandono tutto intorno, restituisce un’immagine di periferia trascurata che accoglie chi arriva nella zona con un impatto visivo tutt’altro che rassicurante. Tantissime le segnalazioni dei cittadini, i quali lamentano che con l’arrivo della sera cresce il senso di insicurezza, tanto che molti preferiscono non uscire di casa. «Le richieste di intervento si moltiplicano, ma finora – avvisano i residenti – da via Nazionale non sono arrivate risposte concrete».

A rilanciare l’allarme è Angelo Pili, residente nel quartiere e presidente dell’associazione ambientalista Aloe Felice, che si è fatto portavoce del disagio vissuto nel quartiere: «Si chiede maggiore controllo da parte delle forze dell’ordine, soprattutto nelle ore notturne, per restituire serenità a una zona dimenticata». La speranza è che l’appello non cada ancora nel vuoto.

