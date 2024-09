«Degrado e abbandono all’Anfiteatro» 

Dai gladiatori ai topi: la triste realtà dell’Anfiteatro è questa. Oltre i ratti, lungo la recinzione sono accatastati rifiuti di ogni genere. «Si presenta come un rudere, con sporcizia e degrado che regnano all’interno delle gradinate. Una vera e propria discarica a cielo aperto, nonostante la rilevanza archeologica, che ospita anche topi e senzatetto», dice Edoardo Tocco, consigliere di Forza Italia che ha presentato un’interrogazione in merito. «Uno spettacolo indecoroso», dice l’ex presidente di Palazzo Bacaredda, che sottolinea come «più volte siano stati annunciati diversi lavori per la manutenzione e la fruizione del sito». Da qui l’interrogazione per chiedere al sindaco «quali interventi siano stati progettati per la messa in sicurezza e la fruizione dell’Anfiteatro, se siano state avviate delle interlocuzioni con il ministero della Cultura per una valorizzazione del sito, che lo renda appetibile per la sua straordinaria valenza turistica ed archeologica e, infine, se sia intenzione ospitare all’interno dell’arena degli eventi di richiamo».

Per dovere di cronaca, va detto che l’amministrazione ha già (lo scorso luglio) incontrato la Soprintendenza per discutere del progetto di rilancio. Progetto che dovrebbe essere alle fasi finali. ( ma. mad. )

