«Degrado del verde dopo la riqualificazione» 

Dovrebbero rappresentare un fiore all’occhiello di una strada che solo pochi mesi fa ha subito un profondo restyling, invece sono un pugno sullo stomaco per residenti e visitatori. «Le aree verdi di via Dante sono nel degrado», denuncia Stefania Loi, consigliera comunale di Frtaelli d’Italia che ha presentato un’interrogazione urgente per sollecitare l’amministrazione comunale a intervenire sullo stato delle aiuole lungo via Dante, una delle principali arterie cittadine recentemente oggetto di riqualificazione. «Nonostante i lavori di restyling, le aiuole versano in condizioni critiche, con erbacce e vegetazione non curata, compromettendo il decoro urbano e l’igiene dell’area», dice ancora l’esponete di minoranza a Palazzo Bacaredda. Per questo motivo «chiediamo le motivazioni della mancata manutenzione ordinaria delle aiuole, quali interventi urgenti sono previsti per ripristinare il decoro e la funzionalità del verde pubblico, e se esiste un piano strutturato e continuativo per la cura del verde in via Dante e nelle aree limitrofe. È inaccettabile che, dopo un intervento di riqualificazione, non si garantisca una manutenzione adeguata del verde pubblico», conclude.

