Degrado continuo: dopo le bonifiche torna la spazzatura  

Nonostante le continue bonifiche (per le quali sono stati stanziati 1,3 milioni di euro) in vista della realizzazione del parco che darà una nuova immagine alla periferia della città, via San Paolo è perennemente una discarica a cielo aperto: uno spettacolo indecoroso che si ripete di continuo a pochi metri di distanza da dove il Comune ha realizzato il nuovo Ecocentro.

L’ultima pulizia risale a qualche mese fa, eppure basta farci un salto e dare un’occhiata per rendersene conto. Un frigo, una cucina a gas e mobili di un’altra cucina smantellata di recente sono appoggiate in verticale, come se fossero un inno alla maleducazione e all'inciviltà. Poco più avanti, ben nascoste tra l’erbaccia alta, bustoni gialli e neri contengono rifiuti di ogni genere. All’ingresso vecchi cd con la scritta sbiadita “Anastasia” suggeriscono i gusti musicali di chi li ha abbandonati. E poi, residui di cibo e di vestiti, forchette, candele e centinaia di bottiglie di plastica, resti di materiale edile abbandonato, di legno, secchie e ferro. Ma anche i segni di passaggi d’auto all’interno dell’area recintata. Eppure basterebbe una telefonata, al numero 800533122, per farsi ritirare a casa i rifiuti ingombranti e quelli non riciclabili: servizio funzionante, con ora e data del ritiro.

