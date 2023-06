Degrado all’ex Servizio Igiene: è diventato una bomba ecologica 

Topi, sporcizia e degrado. L’immobile di via Tarragona, un tempo il Servizio Igiene della città, è diventato una bomba ecologica da quando è stato “liberato” dagli inquilini abusivi che lo hanno occupato per quasi dieci anni fino all’ottobre del 2022, mese in cui c’è stato lo sgombero. Il Tribunale penale di Sassari, su richiesta dell’Azienda sanitaria locale, aveva infatti emesso il decreto di sequestro preventivo e tuttora lo stabile è presidiato da guardie giurate che fanno la ronda giorno e notte, per controllare che nessuno varchi il cancello o si avvicini al caseggiato con le porte e le finestre murate. L’area è interdetta per motivi di sicurezza e i vigilantes controllano h24 con turni di otto ore trascorse a camminare avanti e indietro lungo il perimetro o seduti a una scrivania con un ombrellone per ripararsi dal sole o dalla pioggia. Ancora non è dato di sapere se e quando l’immobile di mattoni rossi potrà essere ristrutturato per riprendere a svolgere le funzioni di ambulatorio, così come accadeva in passato. Qui sono state vaccinate intere generazioni di algheresi. Poi la Asl aveva deciso di trasferire il Servizio di Igiene nel quartiere della Pietraia e l’edificio di via Tarragona era diventato una casa per due famiglie in difficoltà, con quattro minori. L’occupazione avvenuta nel 2013 era andata avanti fino al 2022. L’immobile è disabitato da otto mesi, dunque, e l’area esterna è finita per diventare un immondezzaio.

