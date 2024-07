Degrado alle Medie di via Alghero, alunni trasferiti in un altro edificio 

In attesa di rispondere anche per iscritto alla interrogazione sulla precarietà delle scuole medie numero 2 come richiesto dai consiglieri di minoranza Alessandro Campus e Cristina Cacciapaglia del gruppo “Bosa cambia Bosa”, gli assessori comunali Federico Ledda e Maura Marongiu anticipano alcuni importanti contenuti. Il primo ammette che l’edificio scolastico di via Alghero risulta fatiscente nella parte esterna.

«L’amministrazione comunale sta pensando di destinarla ad altri fini e cercherà i finanziamenti adeguati – spiega Ledda – L’obiettivo è trasferire tutti gli alunni nella sede di via Giovanni XXIII, nella quale si stanno completando alcuni interventi di riqualificazione. La scuola sarà pronta prima dell'inizio dell'anno scolastico e per i lavori sono stati spesi complessivamente 370mila euro».

Per la parte relativa alla didattica, l'assessora alla Pubblica istruzione, Maura Marongiu, ha avuto un confronto con il dirigente dell'istituto comprensivo di Bosa, Sergio Masia. «Stiamo analizzando i reali bisogni della scuola con il numero degli alunni che devono essere ospitati e i laboratori di cui si ha bisogno – sostiene – In ogni caso tutte le scelte verranno condivise con le istituzioni scolastiche nell’esclusivo interesse degli studenti, insegnanti e del personale scolastico». ( s. c. )

