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Redentore.
31 luglio 2026 alle 01:04

«Degrado ai piedi del Cristo» 

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Degrado ai piedi del Redentore a meno di un mese dalla festa. In questi giorni è di nuovo al centro dell'attenzione lo stato dell'area alla base della statua simbolo del Monte Ortobene e della città. Antonio Costa, presidente del Comitato Monte Ortobene ultima spiaggia, denuncia la situazione. Costa ha scritto al vescovo di Nuoro, Antonello Mura, e chiede un intervento manutentivo urgente nel breve tratto ai piedi del monumento.

«Dalle foto si evince anche lo stato di pericolo incombente per la gente, oltre all'abbandono di uno spazio che avrebbe dovuto essere ristrutturato da tempo», si legge nella lettera trasmessa per conoscenza anche al sindaco Emiliano Fenu e all'assessore al Monte, Marco Canu. Nella risposta, Mura ha riconosciuto la segnalazione e ha precisato che occorre chiarire la competenza sull'area; è rimasto comunque aperto al dialogo fra parti. Per il Comitato la questione delle competenze non può ritardare gli interventi. «Il dato di rilievo è che i lavori vanno eseguiti e auspichiamo al più presto», conclude Costa.

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