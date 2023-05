Degrado addio, un murale per colorare piazza Santa Lucia 

Dopo le bonifiche, i racconti con i bambini e i corsi di fotografia, continuano gli appuntamenti per rivalorizzare la piazza di Santa Lucia in via Monsignor Angioni, di fronte al quartiere popolare. Il tutto nell’ambito di “ViviQui”, il progetto di rigenerazione urbana e ricucitura sociale promosso dall’associazione Open Air insieme al Comune, in partnership con la coop sociale “Il mio Mondo”, Oikos, Fratellanza della Misericordia, liceo Artistico Brotzu e associazione “Città di Quarto 1928” in qualità di mentore esterno.

Prossima tappa da domani e fino a venerdì 19 maggio è il laboratorio “pARTEndo dai muri”.

Lo street artist Skan (@skaniism) realizzerà un’opera rappresentativa, che sarà svelata giorno per giorno durante i lavori. Nella giornata finale di venerdì i ragazzi e le ragazze del liceo artistico Brotzu dipingeranno delle tele e uno striscione con l’artista. Per dire ancora una volta no al degrado e cercare di ridare dignità a questo spazio da tempo abbandonato a sè stesso. Il progetto ViviQui è risultato vincitore della quarta edizione del Creative living lab finanziato dal ministero della Cultura e proseguirà con altri appuntamenti fino a luglio.

