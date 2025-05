«Degrado a Porto Palma, ora basta» 

«Mare cristallino e paesaggio naturale, nel villaggio dei pescatori e della tonnara tutto bello se non fosse che mancano fogne e acqua potabile»: è la denuncia dell’associazione Porto Palma, volontari che si prendono cura di Tunaria, villaggio turistico della Costa Verde. «Se il Comune di Arbus -rimarca il presidente, Alessandro Tuveri - non dovesse intervenire con urgenza per risolvere le criticità già segnalate, annulleremo la programmazione degli eventi estivi». Il primo cittadino, Paolo Salis, risponde: «Ringrazio chi fino ad oggi si è preso cura del villaggio, rispettando la convenzione col Comune, purtroppo il sindaco non ha la bacchetta magica».

La protesta

«Dal 2022 – racconta Tuveri – chiediamo all’amministrazione opere di manutenzione. I problemi del borgo sono tanti: l’illuminazione pubblica è ridotta a meno del 50 per cento, i lampioni, corrosi dalla salsedine, cadono pericolosamente a terra; la piazzetta e il lungomare sono al buio; le staccionate, marce o divelte, non proteggono dalle alte e pericolose scarpate. Preoccupa il rischio di perdere 800 mila euro della Regione del 2016, fondi destinati a mitigare l’erosione della costa, dove al fenomeno delle mareggiate si somma il dilavamento dell’acqua piovana che scende dall’abitato. Ancora, sulla spiaggia c’è un rudere pericoloso. La demolizione? Solo una promessa del sindaco. E ancora lì. Simbolo in rovina di una vecchia tonnara». L’asticella della protesta si alza sull’assenza di fogna e acqua potabile, servizi essenziali per igiene, sanità pubblica e sostenibilità ambientale. «Restando in tema di opere pubbliche – nota il suo vice, Claudio Uberti – dal 2022 ci sono 500mila euro della Regione per la rete idrica e fognaria. Che fine hanno fatto?». Il segretario, Danilo Serpi, aggiunge: «Abbiamo presentato in Comune il calendario degli eventi estivi, momenti di aggregazione, cultura e divertimento. In questi condizioni, non si può far nulla. Impensabile accogliere centinaia di ospiti, sono stati 700 per la sagra Tunartonno».

La replica

Il sindaco Salis, non nasconde l’amarezza per un attacco ingeneroso. «Tunaria è cresciuta senza alcun rispetto delle regole, iniziando da quelle urbanistiche. C’è tanto da fare. Spesso interveniamo contro chi chiude una strada in quanto proprietario catastale. Problemi che si trascinano da anni. Faccio quello che posso. I lavori per l’erosione costiera stanno per partire. Ho presentato al demanio marittimo la questione del rudere sulla spiaggia. Dicono che appartiene ad un privato. Presto un’ordinanza di demolizione».

I residenti

Alle lamentele dell’associazione, si uniscono quelle dei residenti e proprietari delle villette estive. «Un villaggio turistico – sbotta Dario Frau – senza acqua e senza fognatura è insostenibile. Siamo considerati un bancomat, paghiamo Imu e altri tributi, in cambio neppure l’acqua da bere. Spendo 120 euro per 6 mila litri, trasportati con l’autobotte».

