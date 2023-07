Degrado a misura di turista 

Il Comune lancia il suo sito web sulle innegabili bellezze e punti di forza turistici. Ma fra centro e periferia, per arrivare in quei siti spesso è meglio chiudere gli occhi o girarsi dall’altra parte. Un turista che sabato scorso fosse arrivato in città alle 2 del pomeriggio entrando da viale del Minatore avrebbe assistito a una duplice scena in un colpo solo: l’ennesimo incendio prossimo all’insediamento rom, in mezzo alla marea di rifiuti abbandonati fra le due rotonde.

I turisti

«C’ero e ho rivissuto scena simile un anno fa di questi tempi – racconta Anna Giuliacci, turista toscana 60enne da giorni in città - a chi mi chiede quanto è interessante Carbonia dirò che è vero, ma occorre dirla tutta». E per dirla tutto, impossibile non ricordare in via Costituente, fra lo stadio e il Lu’ Hotel, lo scempio costituito dai ruderi abbandonati di un ex falegnameria. E via Costituente non è periferia, è città. «Lo si demolisca subito e con coraggio – tuona Roberto Ghessa, direttore dell’hotel – meglio lo sterrato polveroso o fangoso come quello circostante che quel rudere pietoso e pericoloso: lasciarlo eternamente così non è voler bene al turismo». A monte Sirai c’è una cittadella fenicio punica la cui fama travalica i confini nazionali. Visitarla significa anche ristorarsi ma da oltre 15 anni è chiuso il punto ristoro perché nei locali preposti non arriva l’acqua corrente.

Cannas di Sotto

Anche a Cannas di Sotto c’è un parco archeologico, è prenuragico, ma lo sono anche le due strade di accesso sterrate e con un sistema di parcheggi votato al caso: le auto restano nei campi. L’asso nella manica è la Grande Miniera di Serbariu in cui, a onor del vero, stanno per partire appalti per una decina di milioni indetti due settimane fa. Ma eccetto qualche rattoppo recente, le strade sono uno strazio e la cartellonistica non proprio il massimo. Ai margini poi, c’è un camper service (finanziato 15 anni fa dalla Provincia ma consegnato al Comune) che non sembra esattamente in funzione (e forse non lo è mai stato): la colonnina per l’acqua e la corrente è a pezzi, i (pochissimi) camperisti che ogni tanto approdano non si capisce bene dove riversino le acque nere. «I problemi li conosciamo – replica l’assessore al Turismo Michele Stivaletta – per quanto riguarda la questione dell’ingresso da viale del Minatore abbiamo perso il conto degli incontri in Prefettura, il rudere di via Costituente so bene che non è un biglietto da visita ma questa e altre situazioni cerchiamo di affrontarle compatibilmente con le risorse a disposizione».

