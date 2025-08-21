VaiOnline
Monumentale.
22 agosto 2025 alle 00:43

Degrado a Bonaria, dopo anni d’attesa partono i cantieri 

Se il cimitero di San Michele è “un malato grave”, quello monumentale i Bonaria “è gravissimo”. L’amministrazione lo sa è con un finanziamento straordinario di 430mila, il primo settembre, partirà con i «lavori urgenti» per riaprire l’area chiusa per motivi di sicurezza. Un intervento tampone rispetto a quello più massiccio e strutturale da 38 milioni di euro, diviso in due lotti, che il Comune intende portare avanti.

Il primo lotto, che vale 13 milioni, è già in fase amministrativamente avanzata: gli uffici stanno verificano le offerte arrivate. L’obiettivo è costituire il volano per l’attrazione di ulteriori fondi destinati al restauro del cimitero. Le opere comprese nel progetto contemplano il rifacimento delle dotazioni impiantistiche, la creazione di un impianto di illuminazione, il restauro, la cura e valorizzazione del verde, il consolidamento strutturale dei monumenti e un intervento sui fronti franosi. Si prevede, inoltre, di completare e implementare le strutture di accoglienza degli ingressi mettendo a disposizione, per la visita culturale, anche le tombe puniche e romane incluse nella struttura. ( ma. mad. )

