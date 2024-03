Degrad nell’ex tempio del commercio 

Quando nacque, sul finire degli anni Ottanta, col suo mix equilibrato di vetro e calcestruzzo, era un gioiello dell’architettura avveniristica pensato in una strada che si stava affermando come una delle vie dei commerci. Ora, salve alcune parti comprate da privati che esercitano la ristorazione, è in un degrado totale l’edificio di via Roma che un tempo fu il fulcro delle attività commerciali e di servizio, con negozi al pian terreno, uffici, studi tecnici e pure appartamenti in quello superiore.

Degrado

Vandali e abbandono ne hanno fatto scempio da più di un decennio: la scena che si presenta non è dissimile da quelle che generano vergogna alla periferia della città. Rifiuti, sporcizia e macerie ovunque. L’edificio, progettato dallo scomparso ingegner Paolo Costa, appartiene agli eredi dell’imprenditore Benigno Atzori, e venne inaugurato nel 1990. È finito sotto esecuzione immobiliare, curata da un custode giudiziario, l’avvocato Alessandro Balletto: «Siamo perfettamente consci dello stato dell’edificio e ne abbiamo anche parlato con le forze dell’ordine, con l’istituto di vendite giudiziarie, i consulenti e il Comune – spiega il legale – anche noi abbiamo le mani legate: i proprietari non sono possessori dunque non possono intervenire, occorrerebbe risalire ai vari pignoranti ma è complicato e al momento non ci sono altri compratori».

Il passato

Sul finire degli anni Ottanta, a dare il nullaosta alla costruzione fu la Giunta guidata da Ugo Piano: «Benché non fosse un edificio che ricalcava quelli della città di Fondazione – ricorda l’ex sindaco - il progettista ci convinse però della sua bontà perché lo riteneva adeguato al contesto nascente. Piange il cuore vederlo così e c’è anche un problema di sicurezza: se la situazione non cambia, l’ordinanza è l’unica strada possibile». Opzione che Pietro Morittu non esclude: «Trattandosi di uno stabile privato – spiega – intervenire è complicatissimo: procederemo con una lettera cercando di capire chi ha il dovere di metterci mano, altrimenti si procederà con l’intimazione ufficiale, quindi con l’ordinanza». Via Roma è anche inserita in un importante progetto di riqualificazione degli accessi alla città e alle frazioni il cui bando è stato vinto dal Comune: rigenerare via Roma con quello scempio annesso non è l’ideale: «A maggior ragione - conclude - sono maturi i tempi per un intervento».

