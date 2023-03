Degortes, il profeta dell’atletica: «Alleno persone, non solo gambe»  

Nardino Degortes è un uomo straordinario. La guida spirituale dell’atletica sarda. Ottant’anni che sprizzano curiosità, attenzione, rigore e passione. Tanta. Perché l’atletica, e il mezzofondo nel nostro caso, hanno bisogno di cultura, esperienza e lavoro per “funzionare”. E di un professore come lui. Uno che ha lo stesso entusiasmo di quanto correva con i migliori specialisti d’Italia.

“Io non alleno gambe ma persone. Lo sport deve formare coscienze, prima ancora che atleti. L’aspetto empatico non deve essere trascurato’’.

«Sì, l’ho detto e lo ribadisco. Lo sport moderno è nato a scuola, nelle public school inglesi, erano collegi per ricchi. A Rugby, in uno di questi collegi, i ragazzi si abbandonavano al “movimento” e andavano disciplinati. E un professore, Thomas Arnold, all’inizio del 1800 i inventò appunto il rugby. Sport educativo, che associa. Io sono rimasto legato a quel concetto. Il calcio, per esempio, quello di oggi, non può essere definito uno sport. Mi spiego: insegnavo Scienza e tecnica dello sport, all’Università, e portavo i miei studenti al centro sportivo del Cagliari. Ventura, che secondo me con Allegri è stato uno dei migliori sotto alcuni profili, chiese a una mia studentessa di definire il calcio. Lei rispose: è un gioco. E lui ammise che fosse così. Un gioco, diventato poco educativo oggi. Lo sport, quello vero, anche quello degli amatori, di gente che lavora, va gestito da uomo a uomo, da me e dall’atleta. Senza l’empatia, non posso costruire nulla. Al centro c’è la persona».

Cosa la spinge ad andare ancora in pista?

«La curiosità. Ho iniziato molto giovane a occuparmi di allenamento. A Olbia era difficile fare sport, io però andavo forte nel mezzofondo, lo capii subito. A Roma, dove facevo l’università, cominciai ad allenarmi seriamente ma a tarda sera. E nella pensione dove stavo, non mi lasciavano la cena, per cui dovetti cambiare orari e gruppo. Con Salvatore Morale, nel 1962 – record del mondo nei 400 ostacoli e campione d’Europa, guadagni zero – cominciai a capire meglio alcune cose. Il Coni gli mise a disposizione un alloggio e io mi accodai a lui. A Frinolli, Ottoz, delle leggende. Studiai tanto nella biblioteca dell’Acquacetosa. Tornato in Sardegna, a Guspini aprirono un Centro Olimpia e lì si cominciò a fare qualcosa di serio. Come con Francesco Mastino a Oristano».