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Iglesias.
03 agosto 2026 alle 00:27

Definizione agevolata per i contribuenti 

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È stato approvato nei giorni scorsi il nuovo regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali. «Si tratta – spiega Valentina Pistis, presidente della Commissione Bilancio – di uno strumento che consentirà a cittadini, famiglie e attività commerciali di regolarizzare le proprie posizioni debitorie beneficiando dell’esclusione di sanzioni e interessi aggiuntivi».

Tale provvedimento andrà a vantaggio di tutte quelle persone che, a causa della crisi economica, della perdita del lavoro o di altri gravi impedimenti non sono riusciti a far fronte al pagamento delle tasse o di altri oneri finanziari. «Questo atto amministrativo – prosegue la Pistis – persegue un duplice obiettivo: ridurre il contenzioso migliorando la riscossione delle entrate comunali e, allo stesso tempo, permettere ai contribuenti in difficoltà di chiudere situazioni debitorie che potrebbero diventare pesanti con il passare del tempo». Soddisfazione per l’importante risultato ottenuto è stata espressa anche da parte del consigliere Antonio Zedde, capogruppo di Nuova Iglesias, che a suo tempo presentò la mozione stessa: «Si tratta – spiega – di un provvedimento a favore di cittadini e imprese che vogliano regolarizzare la propria posizione offrendo loro una seconda possibilità». Il nuovo regolamento prevede di rateizzare gli importi fino a un massimo di 36 rate: «Una dilazione eccessivamente lunga – prosegue Valentina Pistis – avrebbe potuto compromettere la capacità dell’Ente di programmare servizi e investimenti. Inoltre, chi non rispetterà il piano dei pagamenti, perderà il beneficio».

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