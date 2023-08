Definite le sfide per la Champions 

Sei sfide per assegnare gli ultimi posti disponibili per la Champions League edizione 2023-2024. Due le strade per entrare a far parte del tabellone principale e dunque nell’urna per il sorteggio della fase a gironi: il “percorso campioni” e il percorso piazzate”. Le partite di andata e ritorno sono in programma tra il 23 e il 30 agosto ma prima va superato lo scoglio del terzo turno di qualificazione in programma tra oggi e domani (gare di andata) e il 15 agosto (ritorno), al quale prenderanno parte club importanti quali Sparta Praga, Aek Atene, Dinamo Zagabria, Galatasaray, Psv Eindhoven, Rangers Glasgow, Marsiglia.

Ecco gli accoppiamenti. Oggi Copenhagen-Sparta Praga, Rakow Czestochowa-Aris Limassol, Psv-Sturm, Aek-Dinamo Zagabria, Kì-Molde FK, Braga-Backa Topola, Olimpija Lubiana-Galatasaray; domani Panathinaikos-Olympique Marsiglia, Slovan Bratislava-Maccabi Haifa, Rangers- Servette. Tutte le gare si giocheranno tra le 20 e le 21, quelle di ritorno sono previste tra le 19 e le 21.

Il “percorso campioni”: Anversa - Aek Atene o Dinamo Zagabria; Slovan Bratislava o Maccabi Haifa - Young Boys; Rakow o Aris Limassol - Copenaghen o Sparta Praga; Klaksvik o Molde - Olimpia Lubiana o Galatasaray. Il “percorso piazzate”: Rangers o Servette - Psv Eindhoven o Sturm Graz; Braga o Backa Topola - Panathinaikos o Marsiglia. Le sei squadre che vinceranno questi scontri saranno inserite nell’urna dalla quale il 31 agosto saranno sorteggiati i gironi per la nuova edizione della Champions League.

RIPRODUZIONE RISERVATA