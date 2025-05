Definite le quattro semifinaliste 

Real Putzu, Ales, Polisportiva Villamarese 2023 e Sant’Andrea Frius sono le semifinaliste Over Uisp. Dopo il 6-1 dell’andata il passaggio del turno era una pura formalità per il Real Putzu, che dopo aver trionfato anche nelle fasi regionali (superando nella finalissima la Stella Rossa Villacidro) regola la Polisportiva Guasila 2022 anche al ritorno per 3-0.

A sorpresa l’Ales estromette la Stella Rossa Villacidro: Porcu accende le speranze biancorosse nel primo tempo, poi nella ripresa Grussu rimette in parità il risultato che permette all’Ales di guadagnarsi la semifinale dopo il 2-1 dell’andata. Il 2-2 in gara 1 lasciava il verdetto apertissimo tra Polisportiva Villamarese 2023 e Monreale Calcio: la doppia sfida è rimasta in bilico fino alla fine, poi l’hanno spuntata i padroni di casa con il 3-2 finale. Basta il 3-3 al Sant’Andrea Frius col Seddori (sconfitto all’andata 2-0) per qualificarsi tra le migliori quattro. Infine nel triangolare della Supercoppa Amatori trionfa la WS10 Senorbì, che si aggiudica il trofeo “Giampaolo Manca”.