Deficit sotto il 3% già nel 2026 La Bce: sforzi seri 

L’Italia sotto il 3% di deficit già nel 2026. L’uscita anticipata dalla procedura di deficit eccessivo è un’ipotesi a cui aveva già fatto un accenno il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. Ora a parlarne è la presidente della Bce Christine Lagarde: «L’Italia in termini di bilancio oggi fa degli sforzi molto seri, e trovandosi prossimamente al 3% di deficit probabilmente uscirà dal “regolamento di co-proprietà” che ho appena evocato». Nella stessa intervista Lagarde ha parlato anche delle difficoltà del governo francese, protagonista domenica di una polemica con il governo italiano, accusato di «dumping fiscale». Dopo la replica di Palazzo Chigi, ieri anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani si è detto «stupefatto» dalla parole del premier François Bayrou, «dichiarazioni frutto di una analisi sbagliata: nessuna polemica con la Francia, ma l’Italia non è certo un paradiso fiscale». E Lagarde, pur ricordando che la Francia è un debitore «rispettato», ha sottolineato che «il costo aggiuntivo per il debito francese è aumentato ed è appena sotto quello dell’Italia, non era così qualche trimestre fa».

Obiettivo 3%

Ma più che sulle polemiche con Parigi, il governo ora si concentra sul raggiungimento anticipato dell’obiettivo contabile, che segnerebbe la piena riconquista dell’agibilità sui conti pubblici. Per questo la prossima manovra partirà da un’attenta previsione delle principali grandezze macroeconomiche: Pil, debito e deficit. Intanto arrivano le richieste e le proposte di partiti e ministeri, che andranno valutate rispetto all’obiettivo del ritorno a un deficit sotto il 3%. Le ipotesi sul tappeto sono tante. Tra abbassamento dell’Irpef per il ceto medio - con il calo di due punti dell’aliquota tra i 28mila e i 60mila euro - e lo stop all’aumento dell’età per andare in pensione, si lavora anche a per aiutare le famiglie nell’acquisto di libri di scuola. Un intervento che resterebbe comunque limitato ai meno abbienti. La prima ipotesi prevedeva l’arrivo di un ampliamento ai libri di testo delle detrazioni al 19% previste per alcune spese scolastiche, fissando comunque un tetto (di circa mille euro di spese e quindi di 190 euro di sconto) e limitando la platea in base all’Isee (l’indicatore che misura la situazione economica).

I dem: testi gratis

Ma questo intervento, in base alle ultime valutazioni fatte, rischierebbe di uscire dal perimetro previsto dal Piano Strutturale di Bilancio, concordato con l’Ue lo scorso anno, che impegna il Paese per almeno un quadriennio. Si starebbe quindi valutando un’altra ipotesi: inserire l’aiuto nella card “Dedicata a te”, che è stata inviata ai contribuenti meno abbienti, quelli con un Isee sotto i 15mila euro. L’idea di intervento sui libri è ben accolto dagli editori, che si difendono dall’accusa di rincaro dei testi scolastici: gli aumenti - afferma l’Associazione Italiana Editori - sono di gran lunga inferiori all’inflazione. Per le opposizioni, invece, bisogna fare di più. Le detrazioni non bastano, dice il presidente dei senatori dem Francesco Boccia, che rilancia invece il disegno di legge del suo partito per la gratuità dei libri di testo anche nelle scuole secondarie.

