Deficit, l’Italia si scopre virtuosa  

Portare già quest’anno il deficit italiano sotto la fatidica soglia del 3% del Pil non è solo un auspicio: per Giancarlo Giorgetti è una prospettiva concreta. «È possibile», ha detto il ministro dell’Economia, e sarebbe «un’opportunità storica» da cogliere per uscire dalla procedura per disavanzo eccessivo aperta da Bruxelles contro l’Italia. Intanto Giorgia Meloni si appunta la medaglia della promozione arrivata venerdì notte da Fitch («Conferma che il percorso del nostro governo è quello giusto»), convinta che il riconoscimento delle agenzie di rating dia ulteriore slancio all’azione del governo. Sullo sfondo, il lavoro «per fare sempre di più, per l’Italia e le sue famiglie».

«Nessuna fantasia»

A margine dell’Ecofin informale di Copenaghen Giorgetti ha ribadito che «è interesse del Paese» l’uscita dalla procedura per deficit (Edp). «Non c’è nessuna fantasia», ha replicato a una domanda sull’ipotesi che l’Italia già entro il 2025 vada sotto il 3% fissato dai Trattati. Per ora, nel promuovere il rating dell’Italia, Fitch ha parlato di una stima del nostro disavanzo al 3,1% a fine anno e comunque già sotto il 3,3% delle proiezioni del Mef. «Se avremo l’opportunità di uscire» della procedura «sarà nostro dovere coglierla», ha detto il ministro spiegando che i dati Istat dei prossimi mesi saranno decisivi, ma il traguardo è alla nostra portata. E il commissario Ue all’Economia Valdis Dombrovskis «accoglie con favore» l’ambizione italiana, anche se «in ogni caso, normalmente effettueremo questa valutazione nel ciclo del Semestre europeo di primavera».

Messaggio alla Bce

Secondo quanto apprende l’Ansa, la Commissione sarebbe pronta a favorire l’uscita dell’Italia dall’Edp nonostante le regole esigano proiezioni future “credibili e sostenibili” del deficit pubblico sotto il 3%. In questo modo Bruxelles aprirebbe la strada, se il governo la chiedesse, all’attivazione italiana della clausola nazionale di salvaguardia per le spese destinate alla difesa (opzione esclusa in Edp, come evidenziato dal ministro mesi fa). Quanto a un risparmio per l’Italia sul costo del debito, Giorgetti non esclude che la valutazione di Fitch lo agevoli ma sa che dipenderà anche dai tassi di interesse. Per questo, nel «rispetto» delle prerogative Bce, ha fatto presente a Christine Lagarde che «un taglio sarebbe benvenuto».

