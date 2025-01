Deficit dell’Italia, ok di Ecofin al rientro 

Prima applicazione al Consiglio Ue del Patto di stabilità, l’insieme delle nuove regole europee per il controllo dei conti pubblici degli Stati europei, concordate lo scorso anno dai 27. Per usare il gergo di Bruxelles, l'Ecofin ha «adottato la raccomandazione» all'Italia di ridurre il deficit per riportarlo entro la soglia massima del 3% del Pil entro il 2026 e, ancora, «ha adottato la raccomandazione» sul piano strutturale di bilancio a medio termine dell'Italia, approvandone al contempo l'estensione a sette anni.

Il passaggio

Si tratta di un passaggio senza sorprese, che accoglie gli impegni elaborati dal Paese in base alla traiettoria di spesa data a giugno dalla Commissione. La sostanza è però pienamente in linea con gli obiettivi politici della riforma: garantire il rientro dei conti (il deficit italiano scenderà rapidamente) e al contempo la “titolarità” dei Paesi, chiamati a scegliere in autonomia su cosa dirigere la propria spesa.

Le casistiche in questi primi mesi di Patto sono le più disparate: sono 22 su 27 i piani presentati (solo 2 entro la scadenza del 21 settembre, il resto è arrivato entro metà o fine ottobre), Mancano ancora quelli di Germania, Belgio, Lettonia, Austria e Bulgaria, perché impegnati nella formazione dei governi o perché ci sono elezioni imminenti. I piani approvati sono invece 20 su 21, con quello dell'Ungheria - il 22° inviato - che andrà al voto Ecofin a febbraio.

È stato rivisto in scia al palleggio con Bruxelles, con la Commissione in disaccordo sugli assunti economici del Psb ungherese e i relativi risultati. Budapest è venuta a miti consigli, anche considerato che è in procedura per deficit eccessivo. Ha avuto una congrua proroga per l'invio del Psb il cosiddetto "grande malato” d'Europa, la Germania: è atteso dopo le elezioni, mostrando anche la capacità delle nuove regole di essere flessibili. Dove la flessibilità sembrava in apparenza non esserci i 27 sono intervenuti invece con praticità: è il caso della Francia, chiamata a un rientro dei conti con le traiettorie date a giugno da Bruxelles.

