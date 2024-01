«Deficit cognitivi per Olindo e Rosa» 

Brescia. Nel processo a Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati in via definitiva all'ergastolo per la strage di Erba spunta una «nuova prova», ottenuta dai loro legali su come le confessioni che definiscono «false», di Olindo e Rosa poi ritrattate, possano essere state determinate da disturbi cognitivi e psicologici. Per spiegare come i coniugi si siano inizialmente addossati la responsabilità dell'omicidio di quattro persone (Raffaella Castagna, il figlio di due anni Youssef Marzouk, la madre Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini) e del ferimento grave di una quinta (Mario Frigerio, marito di Valeria), i legali alla richiesta di revisione hanno allegato elaborati di esperti che hanno «rilevato disturbi psicopatologici in Olindo e Rosa e deficit cognitivi importanti in Rosa». Elementi non valutati nei precedenti processi e che, invece, costituiscono una «nuova prova» ottenuta con una «consulenza multidisciplinare».

