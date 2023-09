Deficit al 5%, Meloni chiede compattezza  

Compatti, nonostante i «tentativi di sabotaggio». E pronti a continuare così, "brillanti" come nel primo anno di governo. Consapevoli che la corsa è lunga, l'orizzonte resta la legislatura e non sarà questa la manovra con cui realizzare tutte le promesse elettorali. Anzi. Lo spazio ci sarà per confermare il taglio del cuneo, e poco altro. Giorgia Meloni chiama la sua maggioranza a Palazzo Chigi per fare un bagno di realtà.

Le stime

I conti peggiorano, anche se la crescita tiene le spese aumentano, il deficit aumenta: un primo balzo verso il 5%, mezzo punto in più del previsto, già viene dato per molto probabile. E potrebbe salire ancora, per colpa del Superbonus. Le prime ipotesi sui numeri escono poco prima di un vertice attesissimo. Ma nessuno parla dopo le due ore a palazzo Chigi.

Filtrano però alcuni concetti, come la capacità, appunto, di resistere ai tentativi di sabotaggio, non meglio specificati. E le risorse da concentrare su «salari, sanità, famiglie e pensioni». A partire da «quelle dei giovani». Su cui «tutti i partiti sono concordi». Senza voli pindarici e senza immaginare di tirare troppo la corda con Bruxelles, con cui già si dovrà trattare per mantenere un po' di margine di manovra.

La polemica

A proposito dei rapporti con Bruxelles, apre un nuovo fronte il vicepremier Matteo Salvini, attaccando Paolo Gentiloni: «Ho avuto l'impressione di avere un commissario europeo che giocava con la maglietta di un'altra nazionale. Più che dare suggerimenti, elevava lamenti e critiche», ha detto il ministro a un convegno. Immediata la reazione delle opposizioni: la segretaria del Pd Elly Schlein difende il commissario, ma anche Carlo Calenda di Azione («è una persona seria, preparata, che ha dimostrato un grande senso delle istituzioni»). In serata, da Venezia, replica sul filo delle regole lo stesso Gentiloni: il commissario italiano - dice - ha la fiducia del governo italiano «per definizione».

