VaiOnline
Municipio.
13 agosto 2025 alle 00:34

«Defibrillatori, subito una mappa precisa» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Di quanti defibrillatori dispongono la città e le frazioni, quanti davvero funzionano. E ancora: in città esiste un piano di regolare manutenzione, a quando risale l’ultima verifica e quando verrà pubblicata una mappatura aggiornata? Sono solo alcuni dei quesiti sollevati dai consiglieri comunali di minoranza Maria Speranza Perra, Massimiliano Daga, Carla Della Volpe, Francesca Marchi, Francesco Federico, Maria Obinu, Giuseppe Obinu e Umberto Marcoli in un’interpellanza urgente presentata nei giorni scorsi. Gli esponenti di opposizione chiedono inoltre se sono stati programmati interventi e iniziative per la formazione sull’utilizzo degli strumenti salvavita rivolte a cittadini, scuole e personale comunale. La minoranza si sofferma sulle collaborazioni con enti e associazioni per aumentare la diffusione e l’uso delle apparecchiature. Il defibrillatore aumenta le probabilità di sopravvivenza e perché una città possa dirsi “cardioprotetta” ne deve disporre in numero sufficiente, gli apparecchi devono essere ben distribuiti e facilmente accessibili. L’interpellanza nasce dalla valutazione fatta dai consiglieri su quello che, secondo loro, è «un non esemplare livello di manutenzione periodica delle apparecchiature e involucri presenti in città e nelle frazioni». ( a.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca

Lotta contro chi inquina il mare della Sardegna

Sull’elicottero della Guardia Costiera: in volo per la sicurezza dei bagnanti 
Matteo Vercelli
Sanità

Emergenza farmaci: c’è carenza di antibiotici,  antitumorali e sciroppi

Allarme dell’Aifa nell’Isola e in tutta Italia «Ma c’è la possibilità di utilizzare i sostituti» 
Cristina Cossu
Provincia nord-est

Nizzi presidente della Gallura

Elezione certa: il sindaco di Olbia incassa il sostegno degli altri 25 colleghi 
Caterina De Roberto
Regione

Manovra di agosto, l’amarezza dei sindaci:  «Ci sentiamo traditi»

Il Fondo unico non è stato aumentato Anci e Cal: bastavano quaranta milioni 
Roberto Murgia
Enologia

Standing ovation per 98 vini sardi

Inchino dei giudici ai fuoriclasse: due Vermentini e un Cannonau 
Roberto Ripa
Il caso

Meloni-Schlein, è di nuovo scontro su spiagge e salari

La leader Pd: «Prezzi alti e calo di presenze» Replica la premier: «Così scredita l’Italia» 
Milano

Travolta e uccisa, fermati quattro ragazzini

Un tredicenne alla guida, gli altri hanno 11 e 12 anni. Identificati grazie alle magliette 