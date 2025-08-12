«Defibrillatori, subito una mappa precisa» 

Di quanti defibrillatori dispongono la città e le frazioni, quanti davvero funzionano. E ancora: in città esiste un piano di regolare manutenzione, a quando risale l’ultima verifica e quando verrà pubblicata una mappatura aggiornata? Sono solo alcuni dei quesiti sollevati dai consiglieri comunali di minoranza Maria Speranza Perra, Massimiliano Daga, Carla Della Volpe, Francesca Marchi, Francesco Federico, Maria Obinu, Giuseppe Obinu e Umberto Marcoli in un’interpellanza urgente presentata nei giorni scorsi. Gli esponenti di opposizione chiedono inoltre se sono stati programmati interventi e iniziative per la formazione sull’utilizzo degli strumenti salvavita rivolte a cittadini, scuole e personale comunale. La minoranza si sofferma sulle collaborazioni con enti e associazioni per aumentare la diffusione e l’uso delle apparecchiature. Il defibrillatore aumenta le probabilità di sopravvivenza e perché una città possa dirsi “cardioprotetta” ne deve disporre in numero sufficiente, gli apparecchi devono essere ben distribuiti e facilmente accessibili. L’interpellanza nasce dalla valutazione fatta dai consiglieri su quello che, secondo loro, è «un non esemplare livello di manutenzione periodica delle apparecchiature e involucri presenti in città e nelle frazioni». ( a.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA