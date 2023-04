Defibrillatori, polemiche in Aula 

A due anni dall’approvazione della mozione “Guspini cardioprotetta”, che impegnava l’amministrazione comunale a collocare un certo numero di colonnine con defibrillatore nel centro urbano, monta la polemica in Consiglio. Benché sia di questi giorni l’installazione all’esterno degli uffici comunali di via Torino di un defibrillatore, per la minoranza non basta. Il gruppo Impari aveva suggerito di sistemare gli apparecchi nelle vicinanze delle farmacie, dislocate equamente nel territorio urbano e in una posizione che avrebbe consentito il controllo delle videocamere. La scelta di via Torino è per questo gradita all’opposizione «ma un solo macchinario non è sufficiente», dicono. Replica l’assessore allo Sport Marcello Fanari: «Il ritardo nel tener fede all’impegno preso in Aula è dovuto al cambio del dirigente dell’ufficio di riferimento, ma abbiamo rispettato quanto deciso in Consiglio». Ora sono tre gli apparecchi salvavita in paese: oltre a quello di via Torino, quello installato nella zona Pip dalla ditta Giraldo Ponteggi e quello voluto dalla Parrocchia San Pio X e lì posizionato.

I timori

Così la consigliera di minoranza Simona Cogoni: «Rimaniamo delusi poiché a distanza di quasi due anni dalla presentazione della nostra mozione votata all’unanimità, l’amministrazione ha acquistato soltanto un defibrillatore. Ringraziamo privati e parrocchia per aver dotato rispettivamente la zona Pip e il quartiere di San Pio X di due dispositivi, ma non è sufficiente». La consigliera Cogoni e l’assessore Fanari concordano che, data l’estensione di Guspini, la presenza di questi apparecchi salvavita dislocati in vari punti del paese sia indispensabile. «La nostra amministrazione si mette a disposizione per assicurarne l’installazione e cercheremo risorse di bilancio per posizionarne altri, in altre zone», è la promessa di Fanari. «Avremmo voluto che gli impegni presi fossero una priorità per Guspini dato che parliamo di poter intervenire tempestivamente e salvare vite. Non solo mancano i defibrillatori, ma non si sono organizzati neppure corsi di abilitazione all’uso e alle prassi salvavita. Riteniamo sia un tema importantissimo che merita attenzione, risorse e tempestività», conclude Cogoni.

