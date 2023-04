Defibrillatori in tre zone  del paese 

San Sperate sarà presto cardio protetta: arrivano tre defibrillatori che saranno posizionati in tre diverse aree del paese museo. A donare i dispositivi salva vita alla comunità sono tre associazioni locali, le quali hanno acquistato un degibrillatore ciascuna: La Pro loco, Sos e Avis. Le tre realtà, tra ottobre e dicembre, sono state protagoniste di alcune manifestazioni che hanno permesso di sensibilizzare i cittadini su alcune degli aspetti più importanti del volontariato sansperatino. Durante l'ultimo appuntamento a dicembre, chiamato "Diamoci una mano", era stato annunciato il regalo alla comunità. I tre defibrillatori hanno un valore di circa 4mila e 500 euro, secondo le stime dell'amministrazione, e anche per questo diventa importante stabilire dove saranno posizionati. La scelta è ricaduta sull'asse viario principale, quello della strada provinciale 4 che divide in due il paese. Nel dettaglio saranno rispettivamente posizionati in via Cagliari alla fermata Arst delle elementari, in piazza Gramsci nei locali dell'ex municipio e in piazza Croce santa.

E se per le prime due postazioni il comune ha dato il via libera per l'installazione, in piazza Croce Santa «le colonnine dovranno essere collegate alla rete elettrica". Da comune precisano inoltre che la manutenzione e controllo delle apparecchiature verrà effettuata dalle associazioni Sos San Sperate, Avis San e Pro Loco San in modo che le stesse siano sempre disponibili e funzionanti.

RIPRODUZIONE RISERVATA