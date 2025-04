Defibrillatori in regalo alla comunità 

L’amministrazione comunale di Decimomannu ha ricevuto in dono altri due defibrillatori dall’associazione sportiva dilettantistica “Tennistavolo Decimomannu”e della “Sos Odv”.

«Lo Statuto - si legge nella delibera - prevede che il Comune, al fine di tutelare il cittadino, concorre a realizzare un sistema di sicurezza sociale e di tutela della salute, attuando misure idonee per la salvaguardia della salubrità ambientale, per l’igiene e la sicurezza dei luoghi di vita e di lavoro».

La donazione da parte delle due associazioni decimesi si inserisce in questo concetto.

I defibrillatori semi-automatici andranno ad arricchire la cittadina, già beneficiaria di una prima donazione da parte dell’associazione “Tialla”, il cui dispositivo salvavita era stato posizionato in piazza Municipio. Uno verrà posizionato nella palestrina delle scuole elementari di via Eleonora d’Arborea, l’altro all’interno del parco comunale di via Nazionale. (sa. sa.)

