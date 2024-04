«Defibrillatori in ogni quartiere» 

L’elenco è lunghissimo. C’è almeno un defibrillatore nelle palestre e impianti sportivi, nelle sacrestie delle chiese, in molte attività commerciali e anche, ultimamente, al Ctm Point in via Brigata Sassari.

Ma soltanto uno è pubblico, disponibile 24 ore su 24 e non solo in base all’apertura e chiusura delle diverse attività: si trova in viale Colombo, a fianco alla farmacia Carta. A sistemarlo era stata l’associazione Centro Studi Petrarca in modo che fosse sempre a portata a ogni ora del giorno e della notte.

Il progetto

Uno solo però non basta per definire la terza città della Sardegna davvero cardioprotetta. Così adesso si cerca di correre ai ripari. L’operatore del 118 e istruttore Blsd, Cristian Gitani ha presentato al Comune un progetto che prevede la sistemazione di defibrillatori pubblici in diverse strade di tutti i quartieri, in modo che siano sempre accessibili. Il tutto partendo dal presupposto che bisogna sensibilizzare sempre più persone a fare i corsi per imparare a utilizzarlo e riuscire così a salvare una vita.

«La città allo stato attuale non è cardioprotetta proprio perché l’unico defibrillatore sempre accessibile è quello in viale Colombo» spiega Gitani, «tutti gli altri sono utili e importanti ma quando le palestre e le chiese chiudono, se c’è un’emergenza non sono disponibili». Proprio per questo, «è necessario cambiare. Il progetto prevede proprio di coprire tutta la città, diverse parti del territorio compreso il litorale». Le colonnine «saranno collegate alla centrale operativa tramite un sistema di gps e monitorate da remoto. Saranno mappate sulla piattaforma Areus per la registrazione regionale». Il defibrillatore, «è fondamentale con corsi specifici dove si insegna il massaggio cardiaco e la disostruzione delle vive aeree, corso che possono fare tutti, dai 16 anni in su».

Rischio vandali

Rischio concreto resta però quello dei vandali che già in passato avevano rubato e poi distrutto il defibrillatore sistemato in viale Colombo e anche quello nel pallone Valery Melis , abbandonato a se stesso e in balia dei balordi da tempo.Quello che vogliamo far capire ai teppisti» aggiunge Gitani, «è che ogni defibrillatore ha una matricola registrata in centrale 118 e saranno geolocalizzati quindi non li potranno utilizzare. Poi certo c’è chi li distrugge solo per divertimento, ma saranno presi degli accorgimenti».

Gli appelli

E la questione defibrillatori interessa anche i cittadini.Sono molto importanti» dice Antonio Murgia 82 anni, socio dei Lions, «e dovrebbero essere in strada e fruibili a tutti, perché se si trovano all’interno di strutture che poi chiudono è una carenza. Anche se comunque messi in strada li distruggerebbero subito».

Tore Cogoni 73 anni è dello stesso parere: «Ce ne vorrebbero di più sistemati in tutti i quartieri più popolari, magari nelle piazze come piazza IV Novembre dove ci sono molti anziani, ma bisogna anche saperli usare». Salvatore Pau 65 anni racconta che «proprio qui in piazza IV Novembre qualche tempo fa un uomo si era sentito male all’improvviso ed era morto. Forse se ci fosse stato il defibrillatore e qualcuno che lo sapeva usare si sarebbe salvato».

