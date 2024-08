Defibrillatori donati al paese 

Si è svolta in Comune la cerimonia di consegna dei dae, defibrillatori semiautomatici che la Fraternità di Misericordia ha donato alla Polizia locale per ogni emergenza. Un altro defibrillatore è stato donato alla stessa Polizia locale un mese fa dai Lions club Sinnai: sono ora sette i defibrillatori in paese.

La cerimonia si è svolta in Municipio alla presenza della sindaca Barbara Pusceddu, dell’assessore alla Sanità Roberto Demontis, dei rappresentanti della Fraternità di Misericordia e delle delegazioni dei Centri di formazione della Misericordia di Assemini e dell'Accademia del soccorso di Cagliari.

Sinnai è Comune cardioprotetto dal 2016 su iniziativa dello stesso assessore Demontis. A parte i tre consegnati alla Polizia locale, sono quattro i defibrillatori sistemati in teche vicino alla pineta, nelle piazze Santa Barbara e Sant’Isidoro e all’ingresso del vecchio cimitero. (ant. ser.)

