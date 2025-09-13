VaiOnline
14 settembre 2025 alle 00:25

Defibrillatore in dono per Tunaria 

Un defibrillatore per Tunaria, dono speciale della famiglia Carlo Vaccargiu e Serena Collu per la comunità del villaggio turistico della Costa Verde. Grande festa, venerdì per la collocazione del dispositivo salvavita nel piazzale dell’ appiccatoio , luogo dove un tempo i tonni venivano posti a sgocciolare dopo la pesca e che porta con sé la memoria storica della tonnara. Ma l’ appiccatoio è anche luogo di passaggio e aggregazione, facilmente accessibile a tutti coloro che ne avessero bisogno, e inoltre ospita lo scalo a mare per le imbarcazioni da diporto: un punto di riferimento per la vita marittima del borgo.

Il dispositivo salvavita sarà disponile tutto l’anno, in un’area dove da tempo ormai neppure in estate c’è un punto di riferimento sanitario. «In un’epoca – sottolinea il presidente dell'associazione che gestisce la località turistica, Alessandro Tuveri – in cui prevalgono individualismo e indifferenza, un gesto di pura generosità ha illuminato la borgata marina, dimostrando che lo spirito di solidarietà è ancora vivo e pulsante. Far sentire più sicuri gli abitanti e i turisti fa la differenza nei momenti critici».

Alla cerimonia di inaugurazione ha partecipato il sindaco di Arbus, Paolo Salis: «La generosità della famiglia Vaccargiu-Collu – ha dichiarato – s’inserisce in quella tradizione di mutuo soccorso che caratterizza spesso le piccole comunità marittime, dove la solidarietà non è solo un valore astratto ma una necessità concreta per affrontare le sfide quotidiane».

La gestione è affidata a personale che ha seguito il corso di formazione. (s. r.)

