Defibrillatore in dono: «In memoria di mia moglie» 

Un defibrillatore in dono all’associazione “Anziani sempre giovani”, che ha la sua sede a San Gavino nella ex scuola elementare di via Convento: è il regalo di Antonio Tomasi, 68 anni, che ha consegnato ieri il dispositivo alla presenza dei soci del sodalizio e di alcuni amministratori comunali in ricordo della moglie Lucia Garau, scomparsa di recente.

«La mia consorte – racconta Antonio Tomasi – è deceduta il 13 settembre di quest’anno e ieri ricorreva la ricorrenza di Santa Lucia. La sua scomparsa mi ha segnato profondamente e grazie all’associazione culturale degli Anziani sempre Giovani, presieduta da Franca Manieli, sono stato accolto, aiutato e confortato da tutti i soci. Così è maturata in me l'idea di regalare un defibrillatore a questa associazione che cercava comunque con varie iniziative di raggiungere questo obiettivo. Sono anch’io portatore di pace maker e spero che il defibrillatore rimanga perennemente inattivo a prendere la polvere, senza che la sua opera si renda necessaria, ma nel malaugurato caso dovesse servire è nella sede. Questo dono è in memoria della mia povera moglie Lucia Garau». Una targhetta è stata posizionata nei pressi del defibrillatore come ricordo della consorte di Antonio Tomasi.

In paese ci sono diversi defibrillatori pubblici grazie all’opera dei volontari del gruppo “Cittadini attivi San Gavino” mentre un dispositivo è stato donato dallo Spi Cgil.

