Defibrillatore in dono dai cinquantenni  

Lo scorso anno, il festeggiamento dei 50 anni, con la decisione di fare qualcosa di utile per il paese. I nati del 1973 di Settimo San Pietro, hanno fatto la loro scelta destinando alla popolazione un defibrillatore. Uno straordinario e gradito gesto di solidarietà.

Domenica, in paese, si è tenuta la cerimonia di consegna: il defibrillatore è stato posizionato all'esterno della farmacia Marchi di via San Salvatore 103, a disposizione di tutti in caso di emergenza. La cerimonia è iniziata a Casa Dessì per un breve dibattito e per i ringraziamenti per il bellissimo gesto. Sono intervenuti il sindaco Gigi Puddu, il presidente della Protezione civile di Settimo, Giuseppe Perra ,e l’istruttore Alessandro Serra.

Quindi tutti nella via San Salvatore per il posizionamento del defibrillatore. Un gesto significativo ed una manifestazione alla quale hanno partecipato diversi nati del 1973. (r. s.)

