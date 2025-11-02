VaiOnline
Bosa
03 novembre 2025 alle 00:08

Defibrillatore in dono al Municipio 

Lodevole iniziativa del Rotary club Bosa, che in occasione del “Polio day world” ha organizzato, con il patrocinio del Comune e in collaborazione con la Croce rossa, una giornata di sensibilizzazione sul riconoscimento dell'arresto cardiocircolatorio e l'utilizzo del Dae, con postazioni dimostrative. A coronamento della giornata il Club ha donato un defibrillatore all'Amministrazione comunale, consegnandolo al sindaco, Alfonso Marras.

“La giornata del cuore” è una delle tante promosse dal Rotary per la prevenzione e la salute. Qualche mese fa grazie anche al contributo delle farmacie locali e di alcuni professionisti sanitari è stato possibile usufruire gratuitamente di diversi esami comei il test del sangue, del cuore, dell’udito e della vista, di una consulenza ginecologica. «La manifestazioni ha carattere informativo e preventivo – spiega la presidente, Angela Deriu - sul tema della salute, prevedendo visite e test clinici gratuiti negli stand». ( s. c. )

