Defibrillatore in centro, una nuova postazione 

Da qualche giorno, a Gonnoscodina, è operativa una nuova postazione dotata di Defibrillatore automatico esterno. Il nuovo dispositivo salvavita è presente in via Roma, di fronte all’ufficio postale. È la seconda postazione che il Comune ha deciso di installare nel centro urbano, dopo quella già presente in via San Sebastiano. «È importante – commenta il sindaco, Luciano Frau - rendere disponibili nell'immediatezza questi apparecchi salvavita che, in caso di arresto cardiaco, se usati tempestivamente, aumentano le possibilità di sopravvivenza delle persone». ( g. pa. )

