Defibrillatore donato da Tialla 

L'associazione Tialla ha donato alla comunità un defibrillatore semiautomatico che verrà posizionato in piazza Municipio. Graziano Piredda, presidente dell’associazione, spiega: «Dopo le nostre prime manifestazioni ci siamo resi conto dell'importanza di avere questi strumenti a disposizione di chiunque. Questo è solo un primo piccolo gesto che facciamo per il paese, vogliamo creare squadra con le altre associazioni e valorizzare la nostra vita sociale a partire già dalla prossima edizione di Decimo di birra».

I defibrillatori automatici e semiautomatici si differenziano dai manuali per la capacità di rilevare automaticamente se è necessario o meno erogare una scarica elettrica. «Accogliamo con piacere questo dono - commenta la sindaca Monica Cadeddu - siamo grati a Tialla anche perché gesti come questo sono splendidi esempi di altruismo e di fare comunità. Come giunta stiamo lavorando su questo aspetto e a breve Decimomannu sarà un paese cardioprotetto».

