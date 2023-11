Defibrillatore donato all’Auser 

Per ricordare un loro parente scomparso hanno deciso donare all’Auser un defibrillatore. L’apparecchio salvavita è stato installato in via Roma a Masainas. È stato consegnato ai volontari da Genoveffa Matzedda con i figli Laura, Michele e Claudio Uras, «Nel 2019 – raccontano - abbiamo perso nostro padre Paoletto per un infarto: un intervento tempestivo può fare la differenza. Questa donazione consente al nostro paese di disporre del suo primo defibrillatore e volevamo ringraziare tutta la comunità di Masainas che ha partecipato con gioia a questo evento».

Il defibrillatore è stato sistemato nella parete esterna della farmacia dei Luigina Medda. Grande soddisfazione anche da parte dell’Auser con il presidente Mario Bruno Locci: «A nome di tutti noi dell’associazione, vogliamo ringraziare la famiglia Uras per questo importante dispositivo di ultima generazione».

