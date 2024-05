Defibrillatore divelto, il vandalo ripreso dalle telecamere 

Smontato e lasciato ai piedi di un cassonetto. È stato ritrovato così, ieri mattina, uno dei due defibrillatori acquistati a dicembre tramite una raccolta fondi dagli amministratori del gruppo Facebook “La Voce di Monserrato” con l’appoggio di vari commercianti.

L'atto vandalico è avvenuto fuori dalla parrocchia di Sant'Ambrogio: il dispositivo salvavita infatti era stato posizionato, sempre a dicembre, all'interno di una teca proprio all'esterno della chiesa. Grazie alle telecamere, la Polizia Locale è riuscita a individuare l’autore del brutto gesto. «Tramite un’attività di indagine veloce, fatta verificando la videosorveglianza, abbiamo visto che il responsabile è un uomo giovane, che ha agito intorno all'una di notte», dichiara il comandante dei vigili urbani Domenico Nannini, «adesso stiamo svolgendo l'attività di indagine più approfondita insieme alla caserma dei carabinieri al fine di individuare meglio il soggetto in base ai diversi elementi a nostra disposizione». Sdegno in città. «È stato un brutto risveglio, quello di ieri mattina», dichiara Mauro Cocco, uno degli amministratori de La Voce di Monserrato, «siamo molto rammaricati, abbiamo speso del tempo per acquistarlo e vedere che tra i nostri concittadini c’è qualcuno che ruba uno strumento che può salvare anche la sua stessa vita, è alquanto triste». Per fortuna il defibrillatore è stato recuperato e verrà rimesso al suo posto.

