Defibrillatore dell’Avis nella piazza di Porto Frailis 

La piazza di Porto Frailis è cardioprotetta. Nella terrazza affacciata sulla suggestiva baia è stato installato l’ottavo defibrillatore fornito dalla sezione Avis di Tortolì. «L’acquisto - dice Luca Russo, presidente dell’associazione - è stato possibile grazie ai contributi raccolti in occasione del recente concerto dei cori polifonici». Dopo l’installazione a Porto Frailis sale dunque a nove il numero di strumenti salvavita disponibili nel territorio comunale: uno di questi è montato nella chiesa di Sant’Andrea da quasi un anno ed è stato donato dal comitato religioso Santa Rita. L’Avis prosegue nell’attività di cardioprotezione del territorio: la mappa è completata dai dispositivi installati nell’ambulatorio della guardia medica di via Monsignor Virgilio, all’edicola Muceli, al bar Star 1 di via Lungomare, alla Sughereta, al bar Le Mimose di Orrì (stagionale), al bar Melody e in Municipio.

In occasione dell’evento di venerdì pomeriggio, l’Avis ha donato al Comune cinque panchine, due delle quali in memoria di Cristian Cozzi, scomparso un anno fa. Gli elementi d’arredo, posizionati in piazza Porto Frailis e in via Lungomare all’altezza della torre San Miguel, sono stati acquistati grazie al contributo dei cittadini e degli amici di “Ciccio”. (ro. se.)

