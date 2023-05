Defibrillatore a Costa Rei per ricordare Ale Massessi 

Un defibrillatore a disposizione di tutti nel chiosco di Piscina Rei e - nei prossimi mesi - passerelle e pedane (o comunque attrezzi utili) per i disabili. Era uno dei tanti sogni di Ale Massessi, dj e titolare dello stabilimento Sunshine Rei scomparso un anno e mezzo fa in un tragico incidente stradale. Oggi quei sogni, grazie alla famiglia e agli amici, stanno diventando realtà. «Lo scorso anno - spiega Danilo Massessi, fratello di Ale e oggi alla guida dello stabilimento - grazie al primo memorial e alla generosità dei tantissimi partecipanti abbiamo acquistato il defibrillatore con la teca. È già stato posizionato ed è disposizione di chiunque ne abbia necessità. Ovviamente speriamo non ce ne sia bisogno».

Quest’anno il memorial è in programma domenica dalle 10 del mattino a sera. In spiaggia si esibiranno alcuni fra i migliori dj regionali e nazionali (Cristian Marchi ospite speciale): «Saranno in 25 - aggiunge Massessi - e in più ci saranno i ballerini e una performance col sassofono. Quello che avrebbe voluto Alessio». Il ricavato stavolta servirà per aiutare i disabili ad accedere in spiaggia: «C’è tanto bisogno - conclude - di intervenire in questo senso, studieremo un qualcosa di utile e carino». (g. a.)

