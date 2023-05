La segretaria al Tesoro Janet Yellen proroga la scadenza per il primo default nella storia Usa al 5 giugno. Quattro giorni in più essenziali a democratici e repubblicani per arrivare ad un accordo sul tetto del debito che sembra sempre più vicino ma non scontato. «Sono ottimista», ha detto il presidente Joe Biden definendo l’accordo «molto vicino».